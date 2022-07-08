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    На МКАД столкнулись 9 автомобилей. Виновником ДТП называют оторвавшееся колесо «Лады»

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    Причиной массовой аварии на 38-м километре МКАД стало оторвавшееся колесо у автомобиля ВАЗ-2114. Утром 8 июля на МКАД столкнулись девять автомобилей, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

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    На этом участке МКАД движение сейчас затруднено. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

    По данным ГИБДД, пострадавших нет.

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