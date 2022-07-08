Президент Бразилии считает, что санкции против России не сработали

Санкции, введенные ЕС и США против России после начала спецоперации на Украине, не сработали. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает 8 июля РИА Новости.

«Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали», — сказал бразильский президент в видеообращении.



Болсонару заявил, что его позиция позволила Бразилии продолжит покупку российских удобрений, которые необходимы для сельскохозяйственного сектора страны. Свою позицию по отношению к России он назвал «уравновешенной».

