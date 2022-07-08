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    Президент Бразилии считает, что санкции против России не сработали

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    6 комментариев

    Санкции, введенные ЕС и США против России после начала спецоперации на Украине, не сработали. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает 8 июля РИА Новости.

    «Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали», — сказал бразильский президент в видеообращении.

    Болсонару заявил, что его позиция позволила Бразилии продолжит покупку российских удобрений, которые необходимы для сельскохозяйственного сектора страны. Свою позицию по отношению к России он назвал «уравновешенной».

    Бразилия вместе с Аргентиной и Венесуэлой не поддержала антироссийские санкции. Также Жаир Болсонару выражал готовность посетить Москву, а глава бразильского МИД говорил о готовности выступить посредником между Россией и Украиной.

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    Комментарии 6

    tochilshik08 Июл 2022 в 09:43
    ему то откуда знать?
    +0-0
    Zet08 Июл 2022 в 09:27
    Так многим странам санкции против России только напользу: Индия и Китай нефть задёшево от России получают, Австралия свои ископаемые задорого продаёт, Нигерия и арабы рады подорожавшей нефти, Бразилия удобрения у России с дисконтом покупает. Только вот в самой России автопром на 97% рухнул...
    +0-0
    Alex00008 Июл 2022 в 09:13
    Я бы на его месте сначала переехал куда-нибудь в поволжье, без подъёмных, естественно, устроился на среднюю местную зарплату, взял ипотечку - а потом уже глаголил, сработали или нет :D
    +0-0
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    Комментарии
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