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    Петербург оказался на периферии циклона. В городе облачно и до +23

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    Петербург в пятницу, 8 июля, оказался на периферии циклона — город заденет краем циклон, выходящий на Скандинавию. Сегодня петербуржцев ожидает облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 21–23 градуса. Ветер юго-западный и западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба — немного выше нормы.

    «В субботу местами кратковременные дожди, возможны грозы и небольшое повышение температуры», — поделился своим предварительным прогнозом уже на следующий день синоптик Леус.

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