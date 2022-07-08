Петербург оказался на периферии циклона. В городе облачно и до +23

Петербург в пятницу, 8 июля, оказался на периферии циклона — город заденет краем циклон, выходящий на Скандинавию. Сегодня петербуржцев ожидает облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха — 21–23 градуса. Ветер юго-западный и западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба — немного выше нормы.
«В субботу местами кратковременные дожди, возможны грозы и небольшое повышение температуры», — поделился своим предварительным прогнозом уже на следующий день синоптик Леус.