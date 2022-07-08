В студии звукозаписи ДК под Петербургом нашли мёртвого подростка с ожогом на запястье

Тело 13-летнего мальчика нашли в Доме культуры поселка в Подпорожском районе области.
ЧП в ДК поселка Важины на Школьной улице произошло накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля. Сотрудники нашли в студии звукозаписи мертвого подростка.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в помещении тело 13-летнего местного жителя. Эксперт обнаружил у него на запястье след от ожога и предположил, что ребенок умер от удара током.
Тело направлено в морг для установления причины смерти.
Семья у подростка полная, благополучная.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».