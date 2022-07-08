Сенатор Клишас рассказал о предложении вернуть в УК статью о вредительстве

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что предложение о возвращении в Уголовный кодекс статьи о вредительстве «заслуживает серьезного обсуждения». Об этом он 8 июля написал в своем Telegram-канале.

В его комитет, по словам сенатора, поступило письмо от Национального коррупционного комитета (НАК) с предложением вернуть в УК статью о вредительстве. Суть предложения, уточняет Клишас, заключается в том, что некомпетентность чиновников может привести к созданию угроз для России. Такая деятельность может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности.