Начинающий диджей погиб от удара током в Доме культуры в Ленобласти

Уголовное дело возбуждено после гибели школьника в Подпорожском районе Ленинградской области. Мальчик схватился за трубу в Доме культуры и получил удар током.



13-летнего подростка без признаков жизни нашли накануне около половины восьмого часа вечера в Доме культуры на Школьной улице в посёлке Важины, сообщает 47news 8 июля со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, мальчик учился диджеингу и готовился к дискотеке, анонс мероприятия был уже готов. Предполагается, что поднимаясь на второй этаж, он схватился рукой за металлическую трубу, ведущую вдоль стены к батарее, и получил удар током от свисавшего кабеля.