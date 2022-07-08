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    Начинающий диджей погиб от удара током в Доме культуры в Ленобласти

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    Уголовное дело возбуждено после гибели школьника в Подпорожском районе Ленинградской области. Мальчик схватился за трубу в Доме культуры и получил удар током.

    13-летнего подростка без признаков жизни нашли накануне около половины восьмого часа вечера в Доме культуры на Школьной улице в посёлке Важины, сообщает 47news 8 июля со ссылкой на экстренные службы.

    По предварительным данным, мальчик учился диджеингу и готовился к дискотеке, анонс мероприятия был уже готов. Предполагается, что поднимаясь на второй этаж, он схватился рукой за металлическую трубу, ведущую вдоль стены к батарее, и получил удар током от свисавшего кабеля.

    Сотрудники областного Следственного комитета установили, что повреждённый провод оголённой частью касался лестницы. Случившееся квалифицировали по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности.

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