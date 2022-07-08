Ветром надуло. На Суздальский проспект приземлился парашютист

Парашютист спустился на Суздальский проспект в Выборгском районе Петербурга 7 июля. За приземлением наблюдали пассажиры автобуса, которые запереживали, что он окажется или на крыше их транспорта, или на проезжей части, но все закончилось благополучно.



Видеозапись опубликовал портал «Мегаполис». В комментариях петербуржцы указали, что мужчина занимается бейсджампингом и прыгнул с трубы производственного здания, которую давно облюбовали любители этого экстремального спорта.

