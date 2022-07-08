Ветром надуло. На Суздальский проспект приземлился парашютист

Парашютист спустился на Суздальский проспект в Выборгском районе Петербурга 7 июля. За приземлением наблюдали пассажиры автобуса, которые запереживали, что он окажется или на крыше их транспорта, или на проезжей части, но все закончилось благополучно.
Видеозапись опубликовал портал «Мегаполис». В комментариях петербуржцы указали, что мужчина занимается бейсджампингом и прыгнул с трубы производственного здания, которую давно облюбовали любители этого экстремального спорта.
«Пару лет назад, именно на этом же месте, передо мной тоже парень так приземлился. Ну уж очень неожиданно это было», — написал один из читателей. Другой запереживал, что приземляться на тротуар было небезопасно, поскольку там бейсджампер мог угодить под самокатчика. «Теперь ещё и парашютисты на тротуарах», — написал третий.
Горожане принялись шутить, что спортсмена могло надуть ветром, или же его срочно вызвали на работу прямиком из самолета, в котором он летел на отдых.