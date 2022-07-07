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    Bloomberg: Еврокомиссия заблокировала кредит Украине на 1,5 млрд евро

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    Бюджетные органы Еврокомиссии (ЕК) заблокировали предоставление Украине нового кредита в размере 1,5 млрд долларов по линии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В ЕК опасаются финансовой несостоятельности Киева, пишет 7 июля Bloomberg.

    ЕК дает гарантии под кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС обычно с провизией (суммой предполагаемых убытков, которая, вероятно, не будет получена) в 9% общего объема финансирования. В случае с Украиной комиссия хочет, чтобы провизия составляла 70% общей суммы из опасений возможного дефолта и гарантий компенсации убытков. Чиновники указали, что предыдущий кредит в 1 млрд евро был выдан именно с этим обеспечением.

    Представитель Еврокомиссии заявил, что она ищет альтернативные решения, чтобы разделить риски этих кредитов с государствами — членами ЕС.

    Евросоюзу уже пришлось временно снизить объем экстренного финансирования, которое он направляет Киеву. Транш в размере 1 миллиарда евро застопорился, поскольку Германия блокирует более крупный пакет почти в 9 миллиардов евро.

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