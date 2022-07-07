Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ДНР и ЛНР к российским военным

Идею приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской Народных республик к военнослужащим вооруженных сил РФ поддержал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме 7 июля.
«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать», — сказал глава государства. Он также добавил, что это же касается пограничников.
«Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — сказал президент.