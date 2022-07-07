«Разрешено ли движение задним ходом на данном участке дороги?» Петербуржцы вспоминали ПДД, наблюдая за маневрами автобуса

За удивительными маневрами бирюзового автобуса наблюдал петербуржец ранним утром 7 июля. Водитель, по всей видимости, сбился с маршрута и попытался исправить ситуацию, совершив минимум три нарушения. Внимательный зритель заметит и больше.

Видеозапись с регистратора, сделанную чуть позже шести утра, опубликовал « Мегаполис ». На кадрах машина проезжает мимо остановки общественного транспорта, у которой стоит автобус, а затем легковушка останавливается на красный перед перекрестком. В этот момент в кадр задним ходом въезжает автобус.

Происходящее напоминает вопрос из билетов по ПДД «Разрешено ли водителю движение задним ходом на данном участке дороги?». Наконец, оказавшись на верном пути, общественный транспорт скрывается из вида.



В комментариях горожане предположили, что запись сделана у перекрестка с Фронтовой улицей, и принялись подсчитывать, сколько пунктов правил было нарушено. Некоторые отметили, что назад водитель автобуса сдавал ювелирно, прекрасно чувствуя такую большую машину.

