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    Море пришло само. Москву захватила стихия, на улицу лучше не ходить

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    Ураган и дожди продолжают бушевать в Москве, горожане делятся кадрами разгулявшейся непогоды, сравнивая происходящее с Апокалипсисом. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

    По данным столичных властей, в отдельных районах города всего за час выпало более 30% месячной нормы осадков. Дождь будет идти до конца суток.

    Так, например, выглядит «море» на Таганской. А где-то люди вынуждены были обходить гигантские лужи по бордюру.

    Чтобы спастись от стихии, люди прячутся в метро, но и это не спасает, вода подтопила станции.

    Не укрыться и дома, крыши дождям тоже не помеха. Незадолго до бури власти попросили горожан не выходить на улицу.

    На данный момент городские службы отчитались, что все «временные скопления воды на улицах ликвидированы».

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