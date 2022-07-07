Море пришло само. Москву захватила стихия, на улицу лучше не ходить

Ураган и дожди продолжают бушевать в Москве, горожане делятся кадрами разгулявшейся непогоды, сравнивая происходящее с Апокалипсисом. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.
По данным столичных властей, в отдельных районах города всего за час выпало более 30% месячной нормы осадков. Дождь будет идти до конца суток.
Так, например, выглядит «море» на Таганской. А где-то люди вынуждены были обходить гигантские лужи по бордюру.
Чтобы спастись от стихии, люди прячутся в метро, но и это не спасает, вода подтопила станции.
Не укрыться и дома, крыши дождям тоже не помеха. Незадолго до бури власти попросили горожан не выходить на улицу.
На данный момент городские службы отчитались, что все «временные скопления воды на улицах ликвидированы».