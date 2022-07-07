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    Заключённый напал на инспектора в «Крестах» и получил в ответ новое дело

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    Сотрудник следственного изолятора в Колпино подвергся нападению на территории режимного объекта. По голове его бил 32-летний арестант.

    Как сообщает Следственный комитет Петербурга 7 июля, новое уголовное дело обеспечил себе ранее судимый мужчина, которого доставили в «Кресты» для проведения следственных действий. Образцовым сидельцем он себя не зарекомендовал и, по данным ведомства, 20 июня напал на сотрудника у двери камеры и не менее двух раз ударил его по голове.

    О тяжести травм, полученных работником СИЗО № 1, не сообщается. Заключённому вменили статью 321 УК «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Обвинение ему готовятся предъявить в ближайшее время.

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