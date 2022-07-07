Ураган нарушил авиасообщение в Москве: самолёты не могут улететь и приземлиться

В аэропорту Внуково 13 рейсов (например, в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Петрозаводск, Пермь, Мурманск) задержали, еще 3 (например, в Вологду) — отменили. В Домодедово отменили 4 рейса, еще 15 (в Минеральные Воды, Ереван, Благовещенск и Новокузнецк) — задержали. В Шереметьево ситуация чуть спокойнее: 4 рейса отменили, еще 4 (Санкт-Петербург, Хабаровск, Челябинск и Иркутск) — задержали, пишет MSK1.RU .

Бушующий в Москве ураган нарушил авиасообщение. В столице вечером 7 июля отменили и задержали более 45 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Не всем самолётам удается сесть из-за погоды. По данным сервиса Flightradar, таких сейчас более 20, в том числе рейсы «Аэрофлота», летящие из Махачкалы, Набережных Челнов, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Бишкека, Казани, Минеральных Вод, Астрахани и Антальи; S7 — из Петербурга. Уфы, Самары, Казани, Сочи, Волгограда и Саратова и другие.



Ливень и град сопровождает шквалистый ветер до 23 м/с. Стихия валит деревья. На Замоскворецкой линии московского метро из-за деревьев, которые наклонило ветром на пути открытого наземного участка, остановлено движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово», а в обратном направлении они идут с увеличенным интервалом, сообщает столичный Департамент транспорта.

