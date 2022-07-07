На Змеином опять ракетные удары: новости о спецоперации и санкциях за 7 июля

Киев пытался установить на Змеином флаг Украины, часть военных ВСУ уничтожена Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 7 июля.

Киев пытался установить флаг на острове Змеиный



Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев попытался установить украинский флаг на острове Змеиный, после чего самолет ВКС нанес ракетный удар по острову, в результате часть военных ВСУ уничтожена.

— Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена, — рассказал спецпредставитель МО РФ. — Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области.

Литва против зеленых коридоров для транзита грузов в Калининград

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT заявила, что власти страны не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область через свою территорию. — Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории, — заявила Скайсгирите.

О прекращении пропуска попавших под санкции товаров, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область, Литва сообщила 18 июня. При этом Вильнюс заявляет, что это не одностороннее и не дополнительное ограничение — всё по воле Евросоюза. На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией

На сайте украинского президента появилась петиция об отмене безвизового режима с Белоруссией. Авторы петиции отмечают, что это необходимо для «противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

После начала спецоперации Киев неоднократно призывал ввести санкции против Белоруссии, а западные страны обвинили Минск в поддержке СВО и расширили санкции против него.

Сайт IKEA возобновит прием заказов не раньше февраля Российский сайт IKEA, который перестал работать с первых минут финальной распродажи, всё еще не могут восстановить. Теперь посетителей встречает сообщение о том, что технические работы закончатся не раньше 9 февраля.

Никакой мебели и декора до следующего года Скриншот: Ikea.com Поделиться Поделиться





Хоккеиста Федотова перевели из больницы в роту Северодвинска

Голкипера хоккейной сборной России Ивана Федотова, который планировал уехать в США, а оказался в призывном пункте, выписали из госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске. Вопреки ожиданиям, что Ивана отправят в спортивную роту, хоккеиста перевели в самую обычную третью роту. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Матч ТВ», что в комнате, в которой проживает голкипер, есть телефон, многие положительно отзываются об условиях пребывания в учебной части. — Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет, — рассказал собеседник телеканала. — А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно, как удав.

Федотова, обвиняемого в уклонении от службы в армии, задержали в Санкт-Петербурге 1 июля сотрудники военкомата. Вскоре после этого ему стало плохо, и Ивана доставили в больницу на машине скорой помощи. Для сети кофеен Starbucks нашелся российский покупатель В Starbucks нашли покупателя на российский бизнес. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов, получивших информацию в самой компании, кофейню, скорее всего, купит ресторатор и основатель компании Pinskiy & Co Антон Пинский.

По данным источников, сделку могут закрыть до конца июля. Новый владелец получит права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом и помещения, которые находятся в собственности компании. Но, как и в ситуации с McDonald's, который теперь называется «Вкусно — и точка», новому владельцу придется провести ребрендинг. Кроме того, продукцию и технологии Starbucks тоже заберет с собой. В 2020 году Антон Пинский становился ресторатором года по версии GQ, в 2022-м удостоился звания «Ресторатор года» от национальной ресторанной премии «Пальмовая ветвь». В его копилке — десятки модных заведений. В том числе вместе с Тимати он открыл сеть ресторанов азиатской кухни Red Box.



Крымские футбольные клубы вряд ли войдут в РФС

Временный глава Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что не видит возможностей для включения крымских команд в состав Российского футбольного союза. Исполняющий обязанности президента РПЛ отметил, что после вхождения Крыма в состав РФ крымские клубы выступают в чемпионате региона, и это решение УЕФА. — Я никогда не буду комментировать геополитику. На сегодняшний день РФС является членом УЕФА и ФИФА, не вижу никаких возможностей для включения крымских команд, — заявил Алаев.