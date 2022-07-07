    Пробки

    6/10

    usd62.91eur64.33
    Жилье в ФинляндииСамооборона от акулыПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Снегоуборочное импортозамещение. Смольный закупился к зиме тульской техникой

    885
    2 комментария

    Петербург готовится грядущей зимой наполнять снегом большие самосвалы. В город пришли первые партии купленных лаповых снегопогрузчиков с увеличенной длиной стрелы и высотой ее подъема.

    Как пояснила 7 июля пресс-служба администрации города, технику собрало тульское предприятие АО НПО «Плавский». В Смольном особо подчеркнули, что «начинка» техники полностью создана российскими производителями, и пообещали, что проблем с ремонтом и запчастями быть не должно.

    Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Как заявлено, тульские снегопогрузчики имеют улучшенные проходимость, маневренность и функциональность, а также оснащены удлиненной стрелой (до 5,6 м) с высотой подъёма до 4,3 м. До этого имеющиеся в распоряжении города машины могли грузить снег только в небольшие самосвалы, новая техника загрузит даже четырехосный КАМАЗ.

    Всего город в этом сезоне получит 78 новых машин до конца года. Из них 36 ковшовых погрузчиков, 8 комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием, 9 машин с вакуумно-подметальным оборудованием и 20 пылесосов. Эту технику комитет по благоустройству должен получить до конца 2022 года.

    Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close