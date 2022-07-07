В Главном штабе пройдёт выставка камнерезного искусства

Выставку «Современное камнерезное искусство» составят более тридцати пяти работ из собрания Эрмитажа. Большая часть из них сделана петербургскими мастерами. Также будут изделия современных немецких авторов, которые представляют старейшую европейскую школу камнерезного искусства города Идар-Оберштайн.



В музее отмечают важность для петербургских камнерезов формирования группы «Пластика в камне», которая появилась в 1989 году. С этого момента отсчитывают возрождение местной камнерезной традиции. Позже, в 2000-е годы, работать с камнем в России стали ещё больше, а в Петербурге появились новые ювелирные мастерские: «Школа камнерезного искусства», «Багульник», «Каменный гость», TerraFaberus, «Анна Нова» и другие. На выставке вы увидите работы из разных пород камня, некоторые — составные, из разных материалов. Обещают анималистику и флористику — изображения животных и цветов.

