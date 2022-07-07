Риск-отчет за 10 минут. МТС поможет бизнесу в проверке физлиц

Онлайн-сервис проверки соискателей и контрагентов запустила МТС. ID Scan позволит юридическому лицу или ИП установить подлинность документов физлиц, узнать их кредитную историю и другую информацию, которая может повлиять на решение о трудоустройстве или о партнерстве. По результатам анализа, который занимает до 10 минут, формируется риск-отчет.

Решение рассчитано на предприятия малого и среднего бизнеса, у которых нет службы безопасности. Крупному бизнесу система поможет предотвращать неправомерные действия сотрудников.

При работе с сервисом пользователю достаточно внести минимальную информацию о физлице: ФИО и данные паспорта. После этого система формирует единый отчет о кандидате. Информация для него собирается более чем из 15 источников открытых данных - в том числе из государственных информационных систем, включая бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральную службу судебных приставов, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. В отчете также могут быть отражены сведения о банкротстве и исполнительном делопроизводстве, задолженности по налоговым начислениям, присутствии кандидата в списках террористов и экстремистов. Сервис проверяет и наличие данных о связях с юрлицами.

Доступна функция мониторинга действующих сотрудников. Загружаются списки работников, а после анализа информации о них формируются отчеты, в которых отражены изменения данных по каждому человеку. Частоту проведения мониторинга можно настраивать вручную.

«В Петербурге работают более 300 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, а численность их сотрудников — более миллиона человек. Чтобы защитить бизнес от «серых» схем или манипуляций с финансами, предприниматель должен быть уверен в каждом сотруднике и партнере. Виртуальная служба безопасности ID Scan от МТС поможет ускорить наем персонала, а также минимизировать риски мошенничества со стороны контрагентов, сотрудников и соискателей», — говорит директор по работе с бизнес-рынком МТС в Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов.