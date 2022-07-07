Российским компаниям разрешили до 1 сентября досрочно погашать валютные кредиты от иностранных банков

Российским компаниям можно до 1 сентября досрочно погасить займы в валюте, выданные иностранными банками. О соответствующем решении правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России 7 июля сообщает Минфин.



Разрешение действует при условии, что компания выплатит не менее 20 % задолженности, даже если обязательства за нее исполняет третье лицо. Исключением станут только те случаи, когда заемщик и иностранный кредитор — взаимосвязанные лица.