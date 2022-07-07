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    В Петербурге создадут «конвейер инноваций» для нефтегазовой отрасли. В приоритете — роботы и кадры

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    В Петербурге появится инновационный индустриальный центр для разработки сенсоров, роботов, систем управления беспилотниками, вычислительных систем и других цифровых решений для нефтегазовой отрасли. Соглашение о его создании подписали «Газпром нефть» и Университет ИТМО.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Центр объединит научный капитал вуза с индустриальной экспертизой компании: в команду проекта войдут 150 разработчиков из «Газпром нефти», 300 докторов, кандидатов наук и молодых ученых университета. Создатели центра обещают запустить здесь полный цикл инноваций: от научных открытий до готовых технологий, цифровых продуктов и их дистрибуции на рынке. На старте проекта ежегодный объем заказов оценивается в 300 млн рублей.

    Исследования и разработки будут проходить на базе технологического кластера «Газпром нефти», факультетов и лабораторий вуза. А научно-образовательный центр ИТМО «Хайпарк» наладит мелкосерийное производство оборудования и прототипов.

    Как пояснил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, цель такого центра — запустить конвейер инноваций для нефтегазовой промышленности, чтобы сделать эту отрасль технологически более независимой. В приоритетах для совместных разработок — робототехника, искусственный интеллект, программное обеспечение промышленных систем и подготовка кадров.

    — Работа над проектами на фронтире науки требует кооперации, — отметил ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. — В инновационном индустриальном центре мы в сотрудничестве с «Газпром нефтью» сможем реализовать проекты в области искусственного интеллекта, киберфизических систем, цифровых технологий.

    Особенно важным пунктом сотрудничества называют подготовку кадров — выпускников ИТМО будут готовить к работе в «Газпром нефти», а еще на базе вуза обещают создать инженерную школу. Это будет федеральный проект при поддержке Министерства образования и науки, призванный подготовить специалистов для высокотехнологичной промышленности. Инженерная школа ИТМО начнет работу по специализациям биотехнологии, перспективной сенсорики и фотоники, а также программной инженерии.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

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