Жанне Агузаровой — 60! 9 самых ярких образов королевы эпатажа

Исполнительнице хитов про желтые ботинки и черного кота, первой вокалистке группы «Браво», а также почетной марсианке российского рок-н-ролла 7 июля исполнилось 60 лет. В подборке «Фонтанки» — самые впечатляющие образы инопланетной дивы.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович Поделиться Поделиться





2010 год. Жанна Агузарова на сольном концерте в «Крокус Сити Холл». Инопланетное происхождение «выдают» очки-звезды и колье с гигантскими шипами.



Фото: Федора Савинцева/ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





2003 год. Певица в образе экстравагантной невесты выступает на дне рождения модельера и художника Андрея Бартенева.



Фото: Валерий Левитин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





2003 год. В костюме городской сумасшедшей певица пришла на день рождения Артемия Троицкого, где поздравила именинника импровизационным номером в стиле техно.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров Поделиться Поделиться





2008 год. Юбилейный концерт в честь 25-летия группы «Браво» в Государственном Кремлевском дворце



Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Поделиться Поделиться





2008 год. Клубный концерт Жанны Агузаровой в «Б1 Maximum»



Фото: кадр из видео/ Gazgolder /YouTube Поделиться Поделиться





2020 год. Впервые Жанна Агузарова приняла участие в Youtube-шоу — в передаче Галкина «Музыкалити» вместе с Тимой Белорусских. Певица рассказала несколько историй о своей прошлой жизни (как она была египетской царицей) и мягко критиковала молодых исполнителей.



Фото: кадр из видео/ osmanov13 /YouTube Поделиться Поделиться





2016 год. На концерте в московском клубе «Yota» Жанна Агузарова доказала, что ее стиль не ограничивается марсианскими образами. Она вышла на сцену в строгом мужском костюме, в шляпе и с желтым цветком в петлице.



Фото: кадр из видео/ Vogue Russia /YouTube Поделиться Поделиться





2019 год. Абсолютно неузнаваемой предстала Жанна Агузарова в ролике для Vogue. На голове у нее была непривычная прическа — черное каре с челкой, выделялись увеличенные губы. Одета она была в брюки в сеточку, черную куртку с нашивками и ботинки на громадной платформе.



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2022 год. В июне 2022 года Жанна Агузарова стала хедлайнером фестиваля «Стереолето» вместо певицы Манижи. Исполнительница вышла на сцену в объемном плаще-глобусе, под которым оказался космический наряд в виде сарафана с цветочками, надетого на белый комбинезон, и аксессуарами — воротником-колье и шипастыми браслетами.



«Фонтанка.ру»