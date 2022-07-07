Мир Изнанки станет франшизой. Netflix снимет спин-офф «Очень странных дел»

У «Очень странных дел» появится спин-офф. Об этом 7 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Netflix.



В компании Netflix рассказали о планах сделать из популярного сериала франшизу. Пока что никаких деталей сценария не разглашается, известно только, что создателями спин-оффа станут Мэтт и Росс Дафферы, режиссёры и продюсеры «Странных дел».



На создание франшизы компанию подтолкнул большой зрительский успех мира «Очень странных дел». Сейчас это самый просматриваемый англоязычный сериал на Netflix, побивший рекорд «Бриджертонов».

