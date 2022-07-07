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    Мир Изнанки станет франшизой. Netflix снимет спин-офф «Очень странных дел»

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    У «Очень странных дел» появится спин-офф. Об этом 7 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Netflix.

    В компании Netflix рассказали о планах сделать из популярного сериала франшизу. Пока что никаких деталей сценария не разглашается, известно только, что создателями спин-оффа станут Мэтт и Росс Дафферы, режиссёры и продюсеры «Странных дел».

    На создание франшизы компанию подтолкнул большой зрительский успех мира «Очень странных дел». Сейчас это самый просматриваемый англоязычный сериал на Netflix, побивший рекорд «Бриджертонов».

    Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году. Главными героями сериала стали дети, которые случайно узнают о секретной правительственной лаборатории. Там исследуют сверхъестественные способности человека, ставя опыты над вундеркиндами. В лаборатории происходит ЧП, в реальности образуется дыра, и монстры параллельного мира — «изнанки» — входят в нашу действительность.

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