Ремонт ограничит Индустриальный и перекроет Маршала Захарова. Где еще ждать ограничений в ближайшие дни

Дорожный ремонт, прокладка коммуникаций и другие работы изменят схему движения в одиннадцати районах Петербурга. Новые перекрытия и ограничения вступят в силу с 9 по 12 июля, часть — на Индустриальном и Будапештской — продлятся до осени, а одну из улиц в центре сузят до следующей весны. Об этом 7 июля сообщает ГАТИ Петербурга.
Перекрывать движение будут по следующим адресам:
- с 11 по 16 июля — по Лесной улице в Ольгино от улицы Комсомола до проспекта Калинина для строительства газопровода (объезд: улица Комсомола — Хвойная улица — проспект Калинина);
- с 11 по 18 июля — по боковому проезду проспекта Тореза от Болотной улицы до площади Мужества для прокладки инженерных сетей;
- с 12 по 15 июля — по улице Маршала Захарова от проспекта Героев до Балтийского бульвара, включая перекресток с проспектом Патриотов, для ремонта дороги;
- с 12 по 21 июля — по Гагаринской улице в Сестрорецке от Ивановского переулка до Каугиевской улицы для строительства водопроводной сети (объезд: Гагаринская улица — улица Строителей — Алексеевская улица — Каугиевская улица);
- с 12 по 25 июля — по Новосельковской улице в Юнтолово от Эстонской улицы до Рябиновой улицы для прокладки инженерных сетей;
- с 12 июля по 16 августа — по Смоляной улице от улицы 2-й Луч до проспекта Обуховской Обороны для строительства газопровода (объезд: улица 2-й Луч, улица Профессора Качалова, проспект Обуховской Обороны, Хрустальная улица, Слободская улица).
Ограничат проезд:
- с 9 по 28 июля — по улице Маршала Казакова от проспекта Маршала Жукова до улицы Котина и по улице Котина от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта для прокладки электрокабеля;
- с 9 по 29 июля — по Портовой улице в Стрельне от Выставочной улицы до Финского залива для прокладки водопровода;
- с 9 июля по 15 августа — на перекрестке Автовской улицы и улицы Примакова для установки светофора;
- с 9 июля по 9 августа — по Песочной набережной от Вяземского переулка до Каменноостровского проспекта для ремонта трамвайных путей;
- с 9 июля 2022 года по 13 апреля 2023 года — по Заячьему переулку от Дегтярного переулка до Суворовского проспекта из-за установки пешеходной галереи;
- с 12 июля по 3 сентября — поэтапно по Индустриальному проспекту от Шафировского проспекта до Российского путепровода из-за ремонта дороги;
- с 12 июля по 28 сентября — по Будапештской улице от Малой Балканской улицы до Балканской улицы, включая перекресток с Малой Балканской улицей для прокладки инженерных сетей и ремонта покрытия.