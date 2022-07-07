Четко и быстро. «Фонтанка» показывает, как задерживали трех подозреваемых в грабеже у студентки рядом с Обводным каналом

Оперативники уголовного розыска Фрунзенского района по «горячим следам» задержали троих, которые подозреваются в том, что не только отобрали у студентки телефон, но и сбили её машиной.
Видео операции оказалось в распоряжении «Фонтанки» 7 июля.
Она проходила на Хасанской улице, где нашли черный «Фольксваген», который и сбил девушку. За рулем был 29-летний гражданином среднеазиатского государства. Из салона также вытащили его возможных подельников — 28 и 33 лет.
По версии следствия, накануне вечером у дома 18 по Тамбовской улице они напали на 19-летнюю девушку. У нее отняли мобильный, после чего грабители скрылись на автомобиле, задев девушку так, что она оказалась на асфальте. Пострадавшую увезли в больницу с переломом ноги. Преступление попало на видео.
Возбуждено уголовное дело.