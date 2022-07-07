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    Четко и быстро. «Фонтанка» показывает, как задерживали трех подозреваемых в грабеже у студентки рядом с Обводным каналом

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    7 комментариев

    Оперативники уголовного розыска Фрунзенского района по «горячим следам» задержали троих, которые подозреваются в том, что не только отобрали у студентки телефон, но и сбили её машиной.

    Видео операции оказалось в распоряжении «Фонтанки» 7 июля.

    Она проходила на Хасанской улице, где нашли черный «Фольксваген», который и сбил девушку. За рулем был 29-летний гражданином среднеазиатского государства. Из салона также вытащили его возможных подельников — 28 и 33 лет.

    По версии следствия, накануне вечером у дома 18 по Тамбовской улице они напали на 19-летнюю девушку. У нее отняли мобильный, после чего грабители скрылись на автомобиле, задев девушку так, что она оказалась на асфальте. Пострадавшую увезли в больницу с переломом ноги. Преступление попало на видео.

    Возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 7

    Олимпиец07 Июл 2022 в 14:39
    Непростая девушка оказалась.....
    +0-0
    ProstoZloy07 Июл 2022 в 14:37
    Какое происшествие с мигрантами ни возьми, так выяснится, что минимум половина из них находится в РФ незаконно. Это говорит о том, что вместо официально учтенных 16 млн. мигрантов, их может быть 25-30 млн. А так как 20 миллионов новых рабочих мест мы так и и не дождались, то можно считать это оценкой реальной убыли коренного населения России.
    +0-0
    James Cook07 Июл 2022 в 14:22
    Можно было бы и пожестче задержать
    +0-0
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