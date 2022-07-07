Время не ждёт. Пятимесячному малышу срочно требуется операция

У маленького Муслима кости черепа срослись слишком рано, что привело к деформации головы. В скором времени его ждут тяжёлые неврологические нарушения — пострадают зрение, слух, интеллект. Чтобы этого не допустить и ребёнок мог жить полноценной жизнью, в самое ближайшее время необходимо сделать операцию. Но лечение слишком дорогое, а время не ждёт.



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Муслим Аюбов, 5 месяцев. Синостоз метопического шва, тригоноцефалия. Спасёт операция, требуются титановые пластины. Не хватает 377 328 рублей.

У малышей некоторое время после рождения кости черепа остаются подвижными. Это необходимо для более лёгкого прохождения родовых путей и для того, чтобы продолжающему расти мозгу хватало места. У Муслима же кости черепа срослись слишком рано. Из-за этого голова деформировалась, а внутри не осталось места для растущего мозга. Со временем тяжёлые неврологические нарушения неизбежны: зрение, слух, моторика, интеллект, психика — пострадает практически всё.

К счастью, это удалось обнаружить в первые месяцы жизни. Сначала неправильную форму головы заметили родители, но врачи успокаивали их тем, что это последствия тяжёлых родов — всё должно выправиться само. Но время шло, а лучше не становилось. Наоборот, Муслим стал беспокойным, часто плакал, плохо ел и спал.

Родители обратились к неврологу, малышу назначили КТ. Исследование показало аномалию развития черепа — синостоз метопического шва, тригоноцефалия. Муслиму сразу рекомендовали операцию — если успеть провести её в ближайшее время, удастся избежать осложнений. Родные малыша стали искать специалистов, которые могут помочь. Такие нашлись в московской Морозовской больнице, где уже помогли тысячам пациентов с такой же проблемой. По результатам осмотра медики гарантировали наилучшие результаты в случае с Муслимом.

Саму операцию проводят за счёт бюджета, родителям не нужно за неё платить. Но титановые пластины, которые в случае с Муслимом подойдут идеально, нужно покупать самостоятельно. Их стоимость составляет почти полмиллиона рублей. Семья Муслима многодетная. Для них собрать такую сумму, да ещё и в ближайшие месяцы, — задача непосильная. За помощью родители мальчика обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор. На данный момент собрана лишь малая часть необходимой суммы.

«Срочность здесь важна невероятно. Но идёт сбор не так быстро, как нужно в такой экстренной ситуации», — рассказали «Фонтанке» в фонде. Семья Муслима и в фонде надеются на поддержку неравнодушных людей, благодаря которой удастся спасти ребёнка.