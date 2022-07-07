Семак о возможном уходе Вендела: Мы должны быть готовы ко всему

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не владеет информацией о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела. Об этом Семак заявил 7 июля во время пресс-конференции перед Суперкубком против «Спартака».

По его словам, на сегодняшний день Вендел — игрок «Зенита». Однако гарантий, что все так и останется, главный тренер петербургской команды не стал давать.

«Степень вероятности может быть разная. Тем не менее в связи с законами и постановлениями, которые сейчас есть, мы должны быть готовы ко всему», — подчеркнул Семак.