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    Семак о возможном уходе Вендела: Мы должны быть готовы ко всему

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не владеет информацией о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела. Об этом Семак заявил 7 июля во время пресс-конференции перед Суперкубком против «Спартака».

    По его словам, на сегодняшний день Вендел — игрок «Зенита». Однако гарантий, что все так и останется, главный тренер петербургской команды не стал давать.

    «Степень вероятности может быть разная. Тем не менее в связи с законами и постановлениями, которые сейчас есть, мы должны быть готовы ко всему», — подчеркнул Семак.

    Ранее УЕФА разрешил иностранным футболистам в чемпионате России временно приостанавливать свои контракты из-за ситуации на Украине. Из-за этого «Зенит» остался минимум на один сезон без одного из своих футболистов — Юри Алберто.

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