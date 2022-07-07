    Пробки

    4/10

    usd62.91eur64.33
    Жилье в ФинляндииСамооборона от акулыПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Три тонны незадекларированных автозапчастей не смогли проехать из Финляндии через Выборг

    4341
    12 комментариев

    На Выборгской таможне нашли неожиданный товар в одном из контейнеров поезда, который шел из Финляндии. Там лежало три тонны автомобильных запчастей — а по документам контейнеры были пустыми.

    Фото: пресс-служба СЗТУ
    ПоделитьсяПоделиться

    В 56 больших картонных коробках лежало 168 изделий, сообщает 7 июля пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Их пытались провезти через пост Бусловская, но теперь перевозчику придется ответить за недекларирование товара.

    Отмечается, что на запчастях была маркировка шведской компании и самоклеющиеся ярлыки с QR-кодами.

    Фото: пресс-служба СЗТУ

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 12

    Комментарии
    12

    Новости компаний

    close
    close