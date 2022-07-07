Три тонны незадекларированных автозапчастей не смогли проехать из Финляндии через Выборг

На Выборгской таможне нашли неожиданный товар в одном из контейнеров поезда, который шел из Финляндии. Там лежало три тонны автомобильных запчастей — а по документам контейнеры были пустыми.
В 56 больших картонных коробках лежало 168 изделий, сообщает 7 июля пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Их пытались провезти через пост Бусловская, но теперь перевозчику придется ответить за недекларирование товара.
Отмечается, что на запчастях была маркировка шведской компании и самоклеющиеся ярлыки с QR-кодами.