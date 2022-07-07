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    В Петербурге пройдет большая выставка работ художника и барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова

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    Гребцы. Вариант. 200­0-е. Холст, жикле, акрил.
    Гребцы. Вариант. 200­0-е. Холст, жикле, акрил.Фото: предоставлено KGallery
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    Выставка работ Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..» объединит работы Гурьянова из частных и музейных собраний Петербурга и Москвы, а также вещи, оставшиеся незаконченными в мастерской после смерти художника. На этих незавершенных вещах предлагает сфокусироваться куратор выставки Аркадий Ипполитов, обещая, что выставка будет посвящена скорее процессу творчества, чем результату.

    Гребцы. 1990–2000-е. Холст, акрил, каран­даш.
    Гребцы. 1990–2000-е. Холст, акрил, каран­даш.Фото: предоставлено KGallery
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    Георгий Гурьянов умер в 2013 году. Так как при жизни он работал медленно, а за его картинами охотились российские и зарубежные коллекционеры, организовать масштабную посмертную выставку было сложно. Как художник Гурьянов оказался в некоем вакууме: те, кто следит за ленинградской-петербургской культурной жизнью, знали и ценили его, а для массового зрителя он оставался «барабанщиком группы «Кино».

    Гурьянов отлично чувствовал время и стиль — в музыке, одежде, рисунке и живописи. Он интересовался техно, когда в Ленинграде это ещё не было мейнстримом, организовывал рейвы, участвовал в проектах Сергея Курехина, дружил с Тимуром Новиковым. В «Кино» отвечал за ударные, аранжировки и бэк-вокал.

    Как художник Гурьянов, на первый взгляд, воплощает совсем иную творческую сущность, чем как музыкант. Его герои и сюжеты напоминают работы Александра Дейнеки. Он занимается «ручной» работой — рисунком, штудиями — тщательно, будто прилежный студент Академии художеств XIX века. Из-за такого перфекционизма наследие Гурьянова-художника невелико, ещё меньше может увидеть обычный зритель. Так что возможность надо использовать.

    Прыжки в воду. 1989. Холст, акрил.
    Прыжки в воду. 1989. Холст, акрил.Фото: предоставлено KGallery
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    Выставка работ Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..» пройдёт в KGallery с 8 июля по 4 сентября 2022 года.

    18+

    Анастасия Семенович

    Гребцы. Вариант. 200­0-е. Холст, жикле, акрил.
    Гребцы. Вариант. 200­0-е. Холст, жикле, акрил.Фото: предоставлено KGallery
    Гребцы. 1990–2000-е. Холст, акрил, каран­даш.
    Гребцы. 1990–2000-е. Холст, акрил, каран­даш.Фото: предоставлено KGallery
    Прыжки в воду. 1989. Холст, акрил.
    Прыжки в воду. 1989. Холст, акрил.Фото: предоставлено KGallery

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