Полиция показала, как у студентки крали телефон рядом с Обводным каналом

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
У петербургской студентки украли телефон — выхватили прямо на улице и скрылись на машине. Подозреваемых уже задержали.
Видео с места событий публикует 7 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Из кадра резко уезжает машина, от нее отлетает и катится по земле человек. По данным ведомства, действия разворачивались прошлым вечером у дома 18 по Тамбовской улице. Предположительно, мужчина силой отобрал у девушки дорогой телефон и уехал на черном автомобиле.
В тот же день на Хасанской улице был задержан черный «Фольксваген» с 29-летним гражданином среднеазиатского государства за рулем. Нашелся в машине и телефон, так что водителя вместе с 28-летним и 33-летним пассажирами отправили в отдел полиции.