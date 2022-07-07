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    Полиция показала, как у студентки крали телефон рядом с Обводным каналом

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    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

    У петербургской студентки украли телефон — выхватили прямо на улице и скрылись на машине. Подозреваемых уже задержали.

    Видео с места событий публикует 7 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Из кадра резко уезжает машина, от нее отлетает и катится по земле человек. По данным ведомства, действия разворачивались прошлым вечером у дома 18 по Тамбовской улице. Предположительно, мужчина силой отобрал у девушки дорогой телефон и уехал на черном автомобиле.

    В тот же день на Хасанской улице был задержан черный «Фольксваген» с 29-летним гражданином среднеазиатского государства за рулем. Нашелся в машине и телефон, так что водителя вместе с 28-летним и 33-летним пассажирами отправили в отдел полиции.

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