«Был немедленно нанесен удар». Минобороны РФ рассказало о попытке установить украинский флаг на острове Змеиный

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 7 июля украинцы попытались «символически доставить флаг» на остров Змеиный из-за «военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе».



Несколько украинских военных около 5 часов утра высадились на остров с моторной лодки, а затем сфотографировались с флагом.



«Самолетом ВКС России был немедленно нанесён удар высокоточными ракетами <…> часть украинских военнослужащих была уничтожена», — рассказали в ведомстве.

