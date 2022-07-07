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    Боевые действия на Украине

    «Был немедленно нанесен удар». Минобороны РФ рассказало о попытке установить украинский флаг на острове Змеиный

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    Минобороны РФ заявило, что в ночь на 7 июля украинцы попытались «символически доставить флаг» на остров Змеиный из-за «военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе».

    Несколько украинских военных около 5 часов утра высадились на остров с моторной лодки, а затем сфотографировались с флагом.

    «Самолетом ВКС России был немедленно нанесён удар высокоточными ракетами <…> часть украинских военнослужащих была уничтожена», — рассказали в ведомстве.

    Оставшиеся украинские военные сбежали в Одесскую область, добавили в Минобороны.

    Накануне в соцсетях появились фото и видео поднятия украинского флага на острове Змеиный.

    В конце июня Минобороны заявило, что ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли.

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