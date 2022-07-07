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    Толпа беременных женщин стоит в Петербурге у закрытых дверей перинатального центра № 1

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    4 комментария

    читатель «Фонтанки.ру»

    Два десятка женщин осаждают городской перинатальный центр № 1 и женскую консультацию при нем. Они пришли на прием и натолкнулись на закрытые двери.

    Об этом «Фонтанке» сообщила читательница около 11 часов утра 7 июля. По её словам, пришедшим беременным посетительницам ничего не объясняют. И все в растерянности: сколько это продлится и стоит ли ждать?

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
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    В колл-центре учреждения «Фонтанке» подтвердили, что центр временно закрыт на прием, но причину отказались уточнить.

    В правоохранительных органах Петербурга уточнили, что поступило сообщение о заминировании центра. Там сейчас ждут кинолога с собакой.

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»

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