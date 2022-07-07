Толпа беременных женщин стоит в Петербурге у закрытых дверей перинатального центра № 1

Два десятка женщин осаждают городской перинатальный центр № 1 и женскую консультацию при нем. Они пришли на прием и натолкнулись на закрытые двери.



Об этом «Фонтанке» сообщила читательница около 11 часов утра 7 июля. По её словам, пришедшим беременным посетительницам ничего не объясняют. И все в растерянности: сколько это продлится и стоит ли ждать?

