Руководители «финансовой пирамиды» из зала суда в Петербурге отправились в изолятор. Их ждет колония

Куйбышевский районный суд признал виновными Леонида Гловацкого и Наталью Мадорскую, которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. От их действий пострадали 113 человек.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 июля, идею о создании кооператива с привлечением займов от граждан Гловацкий и Мадорская реализовали в августе 2011 года. Правда, КПК «Союз финансовых инициатив» был оформлен на подставных лиц. Офис открыли в центре города, на Владимирском проспекте.

