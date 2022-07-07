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    Руководители «финансовой пирамиды» из зала суда в Петербурге отправились в изолятор. Их ждет колония

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    Куйбышевский районный суд признал виновными Леонида Гловацкого и Наталью Мадорскую, которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. От их действий пострадали 113 человек.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 июля, идею о создании кооператива с привлечением займов от граждан Гловацкий и Мадорская реализовали в августе 2011 года. Правда, КПК «Союз финансовых инициатив» был оформлен на подставных лиц. Офис открыли в центре города, на Владимирском проспекте.

    Кооператив принимал средства заёмщиков на срок от 1 до 12 месяцев на условиях ежемесячных выплат каждому в размере от 2,3% до 3,8 % от внесенной пайщиком суммы. Рекламу КПК давали на разных сайтах и в СМИ. До 2014 года часть полученных средств шли на выплату обещанных процентов. Остальное создатели пирамиды расходовали на свои нужды.

    Таким образом за два года 113 человек лишились своих накоплений на сумму в 44 млн рублей.

    После возбуждения уголовного дела Мадорская уехала за границу. Но в 2019 году её экстрадировали https://www.fontanka.ru/2019/05/22/143/ из Германии по запросу Генпрокуратуры.

    В суде Гловацкий вину не признал, а Мадорская вину признала частично.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима каждому. Гловацкий и Мадорская были взяты под стражу в зале суда.

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