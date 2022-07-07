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    Пока водитель отлучился, молодая петербурженка села за руль каршеринга и устроила ДТП

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    Опрометчивое решение порулить каршерингом, пока знакомый, на чей аккаунт была взята машина, отлучился, обернулось для молодой петербурженки уголовным делом. Сев за руль, она устроила ДТП и скрылась.

    Ночью 6 июля с заявлением в полицию Приморского района Петербурга обратился ведущий специалист каршеринговой фирмы, стало известно «Фонтанке» 7 июля. Он сообщил, что в 21:45 4 июля некая женщина, воспользовавшись аккаунтом 33-летнего петербуржца, неправомерно завладела каршеринговым Hyundai Solaris и в 21:51 у дома 14, корпус 2, по Долгоозерной улице столкнулась на нем с Volkswagen Polo, после чего скрылась. «Солярис» после оформления ДТП передали представителю фирмы.

    Расследуя происшествие, полицейские установили подозреваемую — 27-летнюю петербурженку. Она 4 июля в 21:45 воспользовалась тем, что ее знакомый отлучился из каршеринга, завладела машиной. Через несколько дней женщину пригласили в районное УМВД и опросили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об угоне по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

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