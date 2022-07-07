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    КАМАЗ переехал лежащего на трассе мужчину под Петербургом

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    Неизвестный пешеход погиб под колесами грузовика на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти поздним вечером 6 июля. Он лежал на дороге.

    В 23:50 на 78-м километре автодороги «Магистральная» 35-летний житель Новгородской области, двигаясь на своем КАМАЗе с прицепом от Борисовой Гривы в сторону Матоксы, переехал неизвестного мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 июля. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

    В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. Его личность устанавливается.

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