КАМАЗ переехал лежащего на трассе мужчину под Петербургом

Неизвестный пешеход погиб под колесами грузовика на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти поздним вечером 6 июля. Он лежал на дороге.
В 23:50 на 78-м километре автодороги «Магистральная» 35-летний житель Новгородской области, двигаясь на своем КАМАЗе с прицепом от Борисовой Гривы в сторону Матоксы, переехал неизвестного мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 июля. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.
В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. Его личность устанавливается.