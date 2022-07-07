Во Владивостоке рыбаков из Северной Кореи отправили в тюрьму за нападение на пограничников России

Во Владивостоке Приморский краевой суд признал 12 рыбаков из Северной Кореи виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году. Об этом 7 июля пишет РИА Новости.



Одного рыбака осудили на 13 лет лишения свободы, другому дали 8 лет колонии строгого режима.



Также девяти корейским рыбакам назначили 4 года и месяц колонии общего режима, а еще одному — 4 года и 2 месяца общего режима. Этих подсудимых освободили в зале суда, потому что их сроки наказания считаются отбытыми.

