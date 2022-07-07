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    Во Владивостоке рыбаков из Северной Кореи отправили в тюрьму за нападение на пограничников России

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    Во Владивостоке Приморский краевой суд признал 12 рыбаков из Северной Кореи виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году. Об этом 7 июля пишет РИА Новости.

    Одного рыбака осудили на 13 лет лишения свободы, другому дали 8 лет колонии строгого режима.

    Также девяти корейским рыбакам назначили 4 года и месяц колонии общего режима, а еще одному — 4 года и 2 месяца общего режима. Этих подсудимых освободили в зале суда, потому что их сроки наказания считаются отбытыми.

    Кроме того, еще двух рыбаков оправдали.

    В 2019 году рыбаков из Северной Кореи обнаружили в исключительной экономической зоне России. При задержании они оказали сопротивление, в результате которого пострадали четыре пограничника. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 161 браконьера, некоторые из которых также пострадали. Им оказали необходимую помощь.

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