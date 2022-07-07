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    Пациентка петербургской больницы заявила о пропаже крупной суммы из футляра для очков

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    В городской больнице № 9 в Петроградском районе ищут вора, который забрал деньги пенсионерки. Не спас даже хитрый «сейф».

    Пропажу 50 тысяч рублей из палаты 73-летняя женщина обнаружила накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 7 июля. За два дня до этого женщину привезли в стационар на Крестовском проспекте и поместили на отделение хирургии. Она, по предварительной информации, спрятала деньги в футляр для очков. А его хранила в сумке.

    Сотрудники полиции, куда обратилась пенсионерка, приехали в больницу, где осмотрели место преступления.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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