Пациентка петербургской больницы заявила о пропаже крупной суммы из футляра для очков

В городской больнице № 9 в Петроградском районе ищут вора, который забрал деньги пенсионерки. Не спас даже хитрый «сейф».
Пропажу 50 тысяч рублей из палаты 73-летняя женщина обнаружила накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 7 июля. За два дня до этого женщину привезли в стационар на Крестовском проспекте и поместили на отделение хирургии. Она, по предварительной информации, спрятала деньги в футляр для очков. А его хранила в сумке.
Сотрудники полиции, куда обратилась пенсионерка, приехали в больницу, где осмотрели место преступления.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.