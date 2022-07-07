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    Боевые действия на Украине

    В ДНР заявили, что Сирия согласилась участвовать в трибунале

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    Луганская Народная Республика и Сирийская Арабская Республика (САР) будут участвовать в «международном трибунале над военными преступниками в ДНР». Сирия дала свое предварительное согласие. Об этом 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталью Никонорову.

    «Есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в трибунале <…> В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — сказала она.

    Сейчас МИД ДНР готовит устав международного трибунала. «На основании этого устава будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных», — добавила она.

    Власти Донецкой Народной Республики до конца лета планируют провести несколько промежуточных трибуналов над украинскими военными.

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