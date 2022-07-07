В ДНР заявили, что Сирия согласилась участвовать в трибунале

Луганская Народная Республика и Сирийская Арабская Республика (САР) будут участвовать в «международном трибунале над военными преступниками в ДНР». Сирия дала свое предварительное согласие. Об этом 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталью Никонорову.



«Есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в трибунале <…> В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — сказала она.

