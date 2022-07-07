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    Индивидуального предпринимателя на белом автомобиле ловили в Петербурге по плану «Перехват»

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    Конфликт между пешеходом и автомобилистом привел к стрельбе в Приморском районе Петербурга. Водителя догоняла полиция.

    Петербуржец позвонил в единую службу спасения 5 июля около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 7 июля. Он сообщил, что у дома 32 по Фермскому шоссе неизвестный мужчина выстрелил в него, а потом скрылся на белом «Форде». Заявитель запомнил номер машины.

    В северных районах города был объявлен план «Перехват», и в 22:30 на том же Фермском шоссе наряд полиции нашел автомобиль с указанным в заявлении номером, правда, оказался он не «Фордом», а «Шевроле Траверс». За рулем машины был 35-летний индивидуальный предприниматель. У мужчины изъяли травматический пистолет «Стрела». Он рассказал, что сделал выстрел, так как испугался за свою жизнь в ходе вспыхнувшего конфликта.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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