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    Автокран упал на минивэн в Забайкалье. Есть погибшие

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    На федеральной трассе в Забайкальском крае из-за столкновения двух автомобилей автокран упал на минивэн, в котором находились 8 человек, двое погибли. Об этом 7 июля сообщает региональное управление МЧС.

    Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
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    ДТП произошло на 212-м километре автодороги Чита — Забайкальск. Из-за столкновения автокран упал с площадки грузового автомобиля на минивэн Honda Stepwgn.

    Погибли два человек, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы.

    Спасатели отключили аккумулятор и деблокировали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля.

    Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

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