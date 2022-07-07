Автокран упал на минивэн в Забайкалье. Есть погибшие

На федеральной трассе в Забайкальском крае из-за столкновения двух автомобилей автокран упал на минивэн, в котором находились 8 человек, двое погибли. Об этом 7 июля сообщает региональное управление МЧС.
ДТП произошло на 212-м километре автодороги Чита — Забайкальск. Из-за столкновения автокран упал с площадки грузового автомобиля на минивэн Honda Stepwgn.
Погибли два человек, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы.
Спасатели отключили аккумулятор и деблокировали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля.