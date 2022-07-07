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    В подвале петербургской больницы нашли мертвеца

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    Тело мужчины нашли в подвале городской больницы № 26 в Московском районе Петербурга. Судя по состоянию, оно пролежало там долго.

    Полицию на улицу Костюшко, 2, вызвали накануне за полчаса до полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июля. Сотрудник стационара, спустившись в подвал, нашел на входе мертвого мужчину.

    На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала обнаружение трупа в состоянии сильных гнилостных изменений.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти. А сотрудникам полиции предстоит выяснить личность погибшего человека.

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