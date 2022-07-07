В попытке потушить загоревшийся пенопласт на участке в садоводстве на юге Петербурга 17-летний поджег себя

Петербургские врачи спасают 17-летнего мальчика, который получил ожоги во время тушения огня. Он плеснул в пламя растворитель.
Гражданина Киргизии доставили в больницу с 8-й линии, 11, в СНТ «Дачное» 5 июля около десяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 7 июля. У 17-летнего врачи диагностировали ожоги тела, а также дыхательных путей. Пациента поместили в реанимацию и сообщили о нем в полицию Московского района.
Сотрудники МВД установили, что подросток дома чинил забор и занимался сваркой. От искры загорелся лежавший рядом пенопласт. Мальчик решил его потушить, но по ошибке схватил канистру с растворителем. Вспыхнувшее пламя перекинулось на него.
Мальчик живет в частном доме с родителями и двумя старшими братьями, работающими в такси.
Семья считается благополучной.
Проводится проверка.