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    В попытке потушить загоревшийся пенопласт на участке в садоводстве на юге Петербурга 17-летний поджег себя

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    Петербургские врачи спасают 17-летнего мальчика, который получил ожоги во время тушения огня. Он плеснул в пламя растворитель.

    Гражданина Киргизии доставили в больницу с 8-й линии, 11, в СНТ «Дачное» 5 июля около десяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 7 июля. У 17-летнего врачи диагностировали ожоги тела, а также дыхательных путей. Пациента поместили в реанимацию и сообщили о нем в полицию Московского района.

    Сотрудники МВД установили, что подросток дома чинил забор и занимался сваркой. От искры загорелся лежавший рядом пенопласт. Мальчик решил его потушить, но по ошибке схватил канистру с растворителем. Вспыхнувшее пламя перекинулось на него.

    Мальчик живет в частном доме с родителями и двумя старшими братьями, работающими в такси.

    Семья считается благополучной.

    Проводится проверка.

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