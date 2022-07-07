В Петербурге — до +23 градусов и кратковременные дожди

Санкт-Петербург в четверг, 7 июля, находится под влиянием периферии небольшого циклона. В городе облачная с прояснениями погода, а местами пройдут кратковременные дожди.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха — 21–23 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба — немного ниже нормы.
«[В четверг] прохлада и короткие дожди <…> в пятницу местами небольшие дожди и незначительное повышение температуры», — поделился своим прогнозом и на следующий день синоптик Леус.