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    В Петербурге — до +23 градусов и кратковременные дожди

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    Санкт-Петербург в четверг, 7 июля, находится под влиянием периферии небольшого циклона. В городе облачная с прояснениями погода, а местами пройдут кратковременные дожди.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 21–23 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба — немного ниже нормы.

    «[В четверг] прохлада и короткие дожди <…> в пятницу местами небольшие дожди и незначительное повышение температуры», — поделился своим прогнозом и на следующий день синоптик Леус.

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