ЕС и Украина пытались приостановить участие РФ во Всемирной таможенной организации

ЕС и Украина предпринимали попытки приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова.



«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — рассказал он.

