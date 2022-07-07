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    ЕС и Украина пытались приостановить участие РФ во Всемирной таможенной организации

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    3 комментария

    ЕС и Украина предпринимали попытки приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова.

    «Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — рассказал он.

    По его словам, из-за участия Москвы в совете ВТамО в конце июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию», в которой все стороны призывают не препятствовать обмену жизненно важных товаров и не разрушать таможенную инфраструктуру.

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    Комментарии 3

    MinimumLaw07 Июл 2022 в 09:00
    "Всемирная" это круто. Предлагаю срочно переименовать в "местячковую". Глобалисты играют против себя?
    Впрочем, мир никогда не будет прежним. Вопрос только в том где будет граница того безумия и что будет дальше - зеленое знамя ислама и мировой халифат, надгосударственная афроамериканская анархия и великая поднебесная империя со своими вассалами.
    +1-0
    Akabos07 Июл 2022 в 08:28
    Т.е. их пытались выпихнуть из под колпака международного таможенного контроля, а они сопротивлялись?! Это прорыв!
    +0-0
    Васисуалий Лошков07 Июл 2022 в 07:44
    это русофобия!!!
    +0-0
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