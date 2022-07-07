Бастрыкин не оценил турецкую точку в деле утонувшей Алисы из Петербурга. С её родителями снова будут говорить в СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели 12-летней петербурженки в бассейне отеля в Бодруме. В Турции точку в расследовании поставили несколько месяцев назад.



Как сообщает пресс-служба ведомства 6 июля, следователям центрального аппарата СК надлежит ещё раз изучить позицию родителей погибшей Алисы, соотнести их оценку вынесенного в Турции приговора с установленными обстоятельствами и «при необходимости оказать содействие в реализации прав».