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    Бастрыкин не оценил турецкую точку в деле утонувшей Алисы из Петербурга. С её родителями снова будут говорить в СК

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели 12-летней петербурженки в бассейне отеля в Бодруме. В Турции точку в расследовании поставили несколько месяцев назад.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 6 июля, следователям центрального аппарата СК надлежит ещё раз изучить позицию родителей погибшей Алисы, соотнести их оценку вынесенного в Турции приговора с установленными обстоятельствами и «при необходимости оказать содействие в реализации прав».

    Кроме того, в СК напомнили о запросах о правовой помощи, направленных в Турцию, решений по которым до сих пор нет. «Ожидаемые материалы необходимы для завершения расследования уголовного дела», — подчёркивают в ведомстве.

    В сентябре 2020 года МИД страны отвечал на один из таких запросов отказом.

    Уголовное дело, возбуждённое в Турции, завершилось обвинительным приговором. В марте ТАСС со ссылкой на адвоката сообщал, что генерального менеджера отеля и сотрудника бассейна признали виновными в гибели девочки и наказали штрафом в 110 000 турецких лир. На оплату суммы, которая по нынешнему курсу не дотягивает до полумиллиона рублей, дали 10 месяцев.

    12-летняя Алиса из Петербурга утонула в бассейне в Бодруме в августе 2019 года. Ее руку засосало в трубу слива, девочка не могла освободиться и долго пробыла под водой. Она впала в кому, из которой не вышла. Российское следствие квалифицировало случившееся как оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека (238 УК).

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