Из аптек Москвы изъяли препараты от ВИЧ на 10 млн рублей. По документам, их поставляли в больницы для бесплатного лечения

Полиция изъяла из аптек дорогостоящие препараты для лечения ВИЧ на сумму более 10 млн рублей, которые официально поступили, в том числе, в региональные центры СПИДа, где их бесплатно выдали тяжелобольным. Об этом 6 июля пишет «Коммерсантъ».



Как сообщает издание, следователи транспортного МВД в сопровождении экономической полиции проверили аптеки «Ромашка 03» на улице Гарибальди, «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и аптечный пункт «Финик Фарм» на Перовской улице. Несколько сотен хранившихся там медпрепаратов сочли подозрительными. Среди них «Исентресс», «Калетра», «Перьета» для терапии рака молочной железы, противоопухолевые «Герцептин» и «Китруда», а также «Реддитукс», предназначенный для лечения тяжелых заболеваний крови.

