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    Из аптек Москвы изъяли препараты от ВИЧ на 10 млн рублей. По документам, их поставляли в больницы для бесплатного лечения

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    9 комментариев

    Полиция изъяла из аптек дорогостоящие препараты для лечения ВИЧ на сумму более 10 млн рублей, которые официально поступили, в том числе, в региональные центры СПИДа, где их бесплатно выдали тяжелобольным. Об этом 6 июля пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает издание, следователи транспортного МВД в сопровождении экономической полиции проверили аптеки «Ромашка 03» на улице Гарибальди, «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и аптечный пункт «Финик Фарм» на Перовской улице. Несколько сотен хранившихся там медпрепаратов сочли подозрительными. Среди них «Исентресс», «Калетра», «Перьета» для терапии рака молочной железы, противоопухолевые «Герцептин» и «Китруда», а также «Реддитукс», предназначенный для лечения тяжелых заболеваний крови.

    Партию предварительно оценили в сумму более 10 млн рублей. Её путь отследили благодаря системе цифровой маркировки. Коды показали, что получателями были крупные государственные медучреждения страны, например Центры СПИДа в Кемерово и Самаре, клинические центры специализированных видов медицинской помощи регионального уровня в Пензе и федеральный, относящийся к ФМБА, в Москве. Согласно отчётным документам, каждую из изъятых упаковок выдали конкретному пациенту для самостоятельного лечения или использовали во время приёма.

    Как пишет издание со ссылкой на источник, близкий к расследованию, с проверками в аптеки нагрянули в рамках возбужденного ранее уголовного дела о сбыте краденых лекарств. Полицейские выяснили, что управленцы аптек были участниками виртуальной группы в WhatsApp под названием «Заказ». Обсуждения в чате посвящены продаже проблемных препаратов и сокрытию сомнительных сделок.

    Дело расследуют с осени прошлого года, до сих пор в нём не хватает заявителей. По словам собеседника газеты, руководители медучреждений, откуда могли похищать препараты, отказываются признавать себя потерпевшими, настаивая, что медикаменты действительно выдавали пациентам и на чёрный рынок они попали именно от них.

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    Комментарии 9

    Kit.06 Июл 2022 в 21:29
    А может, и система цифровой маркировки сбоит. Или "сбоит".
    +0-0
    Гера-Фотич06 Июл 2022 в 20:55
    Пора снова дело врачей открывать!
    +0-0
    chip106 Июл 2022 в 20:22
    Приравнять воровство и коррупцию госслужащих к государственной измене, ведь они не просто украли, обманули, они подрывают авторитет власти, народ не понимает, почему сегодня выйти с пацифистским плакатом наказывается строже, чем украсть десятки миллионов бюджетных денег или цинично продать оплаченные государством лекарства на сторону!
    +0-0
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    Комментарии
    9

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