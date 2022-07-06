Из аптек Москвы изъяли препараты от ВИЧ на 10 млн рублей. По документам, их поставляли в больницы для бесплатного лечения

Полиция изъяла из аптек дорогостоящие препараты для лечения ВИЧ на сумму более 10 млн рублей, которые официально поступили, в том числе, в региональные центры СПИДа, где их бесплатно выдали тяжелобольным. Об этом 6 июля пишет «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, следователи транспортного МВД в сопровождении экономической полиции проверили аптеки «Ромашка 03» на улице Гарибальди, «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и аптечный пункт «Финик Фарм» на Перовской улице. Несколько сотен хранившихся там медпрепаратов сочли подозрительными. Среди них «Исентресс», «Калетра», «Перьета» для терапии рака молочной железы, противоопухолевые «Герцептин» и «Китруда», а также «Реддитукс», предназначенный для лечения тяжелых заболеваний крови.
Партию предварительно оценили в сумму более 10 млн рублей. Её путь отследили благодаря системе цифровой маркировки. Коды показали, что получателями были крупные государственные медучреждения страны, например Центры СПИДа в Кемерово и Самаре, клинические центры специализированных видов медицинской помощи регионального уровня в Пензе и федеральный, относящийся к ФМБА, в Москве. Согласно отчётным документам, каждую из изъятых упаковок выдали конкретному пациенту для самостоятельного лечения или использовали во время приёма.
Как пишет издание со ссылкой на источник, близкий к расследованию, с проверками в аптеки нагрянули в рамках возбужденного ранее уголовного дела о сбыте краденых лекарств. Полицейские выяснили, что управленцы аптек были участниками виртуальной группы в WhatsApp под названием «Заказ». Обсуждения в чате посвящены продаже проблемных препаратов и сокрытию сомнительных сделок.
Дело расследуют с осени прошлого года, до сих пор в нём не хватает заявителей. По словам собеседника газеты, руководители медучреждений, откуда могли похищать препараты, отказываются признавать себя потерпевшими, настаивая, что медикаменты действительно выдавали пациентам и на чёрный рынок они попали именно от них.