Брэд Питт рассказал о своей болезни, которой он стыдится и в которую никто не верит

Голливудская звезда Брэд Питт рассказал, что страдает прозопагнозией — расстройством, при котором человек теряет способность распознавать лица людей, но узнает предметы. Актер поделился своей проблемой во время интервью журналисту издания GQ, вышедшего в июньском номере.



По словам Питта, он пытается запоминать новые лица изо всех сил — но ему это не удается, что ставит актера в неловкое положение и заставляет испытывать чувство стыда. Официально этот диагноз ему не ставили, но проблеме не один год — он уже рассказывал о ней как-то раз еще в интервью 2013 года.

