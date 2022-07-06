Брэд Питт рассказал о своей болезни, которой он стыдится и в которую никто не верит

Голливудская звезда Брэд Питт рассказал, что страдает прозопагнозией — расстройством, при котором человек теряет способность распознавать лица людей, но узнает предметы. Актер поделился своей проблемой во время интервью журналисту издания GQ, вышедшего в июньском номере.
По словам Питта, он пытается запоминать новые лица изо всех сил — но ему это не удается, что ставит актера в неловкое положение и заставляет испытывать чувство стыда. Официально этот диагноз ему не ставили, но проблеме не один год — он уже рассказывал о ней как-то раз еще в интервью 2013 года.
Тем хуже, что звезде — по его словам — никто не верит. Актера воспринимают как человека отстраненного, недоступного и погруженного в себя — в то время как он таковым не является. Более того, приходит к выводу журналист издания, Питт — полная противоположность тому парню на вечеринке, что отнесется к вам с пренебрежением, — он захочет увидеть вашу душу.