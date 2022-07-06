Петербуржцу пришлось отдать почти миллион за оскверненного ангела на могиле

Кировский райсуд Петербурга взыскал почти миллион рублей с мужчины, который осквернил надгробие на Красненьком кладбище. Иск к нему подала мать усопшего.
О подробностях дела рассказывает 6 июля объединенная пресс-служба городских судов. Женщина заявила, что некто по имени Дмитрий Бельский повредил мраморную скульптуру ангела на могиле ее сына: неоднократно разрушал элементы памятника и загрязнял его. В решении мирового судьи отмечалось, что мужчина сделал это специально.
Бельский признал, что действительно все это проделал, но не согласился с озвученной суммой ущерба — 900 с лишним тысяч рублей. На заседание он не явился. Ранее за этот поступок его уже наказали: назначили полтора года исправительных работ с удержанием 5% зарплаты и взыскали 75 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Суд взыскал с Бельского в пользу истицы 924 тысячи рублей (ущерб и стоимость услуг по его оценке), а также 12 с лишним тысяч рублей — госпошлину.