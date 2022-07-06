Петербуржцу пришлось отдать почти миллион за оскверненного ангела на могиле

Кировский райсуд Петербурга взыскал почти миллион рублей с мужчины, который осквернил надгробие на Красненьком кладбище. Иск к нему подала мать усопшего.



О подробностях дела рассказывает 6 июля объединенная пресс-служба городских судов. Женщина заявила, что некто по имени Дмитрий Бельский повредил мраморную скульптуру ангела на могиле ее сына: неоднократно разрушал элементы памятника и загрязнял его. В решении мирового судьи отмечалось, что мужчина сделал это специально.

