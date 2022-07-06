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    Оспа обезьян начала заражать детей

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    Всемирная организация здравоохранения фиксирует случаи заражения детей оспой обезьян, сообщила глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

    «Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет», — цитирует 6 июля заявление Льюис РИА Новости.

    Дети, по её словам, заражаются в домашних условиях. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что если еще недавно фиксировались единичные случаи заражения оспой обезьян, то сейчас в мире выявили 6 тысяч случаев заражения человека этим заболеванием в 58 странах. 80% случаев приходятся на Европу.

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