Оспа обезьян начала заражать детей

Всемирная организация здравоохранения фиксирует случаи заражения детей оспой обезьян, сообщила глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.



«Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет», — цитирует 6 июля заявление Льюис РИА Новости.

Дети, по её словам, заражаются в домашних условиях. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что если еще недавно фиксировались единичные случаи заражения оспой обезьян, то сейчас в мире выявили 6 тысяч случаев заражения человека этим заболеванием в 58 странах. 80% случаев приходятся на Европу.