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    На лондонской бирже рухнули котировки Brent

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    Цена эталонной марки нефти Brent на лондонской бирже ICE на фоне рисков падения глобального спроса на топливо и укрепления доллара опустилась до 100 долларов за баррель. Последний раз она была на таком уровне 25 апреля.

    Как сообщает ТАСС, по состоянию на 17:17 мск, стоимость Brent снижалась на 2,84%, до 99,85 доллара за баррель. К 17:32 мск котировки замедлили падение, остановившись на уровне 100,07 доллара за баррель.

    В начале июня стоимость фьючерса на Brent впервые с 24 марта превысила 122 доллара за баррель. После котировки начали снижаться.

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