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    Грузовики разбушевались на трассе М-11: в Ленобласти проехать мешает пожар, в Новгородской — авария

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    Два серьезных происшествия с участием большегрузов случились днем 6 июля на платной трассе М-11 «Нева» в Ленинградской и Новгородской областях. В Ленобласти из-за пожара перекрыт путь в Москву.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На платной скоростной магистрали М-11 в Тосненском районе Ленобласти загорелся самосвал, сообщает очевидец Сергей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Из-за ЧП оказались перекрыты обе полосы, и движение в сторону Москвы было заблокировано.

    В пресс-службе «Магистрали двух столиц» «Фонтанке» уточнили, что пожар произошел в 16:10 на 625-м километре трассы в направлении Москвы. Данных о пострадавших не поступало. Сейчас движение там организовано по крайней левой полосе. По данным «Яндекс.Пробок», на трассе скопился затор длиной около трех километров.

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    Чуть ранее на 408-м километре трассы, что в Новгородской области, в направлении Петербурга произошло ДТП с участием фуры. Судя по кадрам с места аварии, опубликованным в группе, машина врезалась в отбойник. По данным 47news, авария случилась около половины десятого утра. Грузовик Scania столкнулся с «КАМАЗом», который занимался уборкой проезжей части. Предварительно, пострадавших нет.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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