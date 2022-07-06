Госдума приняла закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России

Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за действия, направленные против безопасности РФ. Соответствующий документ 6 июля опубликован на сайте парламента.
Законопроект вводит новые статьи: «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (280.4 УК РФ) и «Конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств» (275.1 УК РФ).
За призывы к действиям против госбезопасности предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. В том случае, если они были совершены группой лиц или с угрозой насилия, сумма возможного штрафа возрастает до 2,5 млн, а срок лишения свободы — до 7 лет. За сотрудничество со спецслужбами авторы документа предлагают наказывать штрафом в размере до 1 млн рублей или лишением свободы до 8 лет.
Участие россиян в вооруженном конфликте против интересов России за рубежом хотят наказывать лишением свободы сроком до 20 лет или штрафом до 500 тысяч рублей. Переход на сторону противника в ходе военных действий законопроект предлагает считать государственной изменой (от 12 до 20 лет колонии и штрафом до 500 тысяч рублей).
Кроме этого, проект закона предусматривает ужесточение наказания за наемничество (ст. 359 УК РФ). Участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.